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КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Металлург» примет «Ладу», «Торпедо» в гостях у «Барыса»

КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Металлург» примет «Ладу», «Торпедо» в гостях у «Барыса»

«Авангард» примет «Сибирь», «Металлург» – «Ладу», «Барыс» сыграет с «Торпедо».  Фонбет Чемпионат КХЛ Авангард – Сибирь Дата проведения 30 сентября, 16.

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