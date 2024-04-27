В Темиртау начали восстанавливать трамвайный парк

Для темиртаусцев станет долгожданным событием возобновление движения трамваев. Для города металлургов это не просто экологичный транспорт, а неотъемлемая часть истории – своего рода визитная карточка, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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