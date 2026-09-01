В Иванове в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские поздравили с новым учебным годом своих подшефных

В Иванове сотрудники полиции в рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» поздравили своих подшефных — воспитанников Ивановской корреционной школы № 2, находящейся под опекой Управления по работе с личным составом УМВД России по Ивановской области.