В Иванове в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские поздравили с новым учебным годом своих подшефных

В Иванове сотрудники полиции в рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» поздравили своих подшефных — воспитанников Ивановской корреционной школы № 2, находящейся под опекой Управления по работе с личным составом УМВД России по Ивановской области.
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