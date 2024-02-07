Путин успокоил россиян, которые боятся летать

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу повысить безопасность авиаперевозок в стране: для этого власти проведут полное импортозамещение и сделают авиаотрасль независимой от зарубежных производителей.
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