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Аргументы и Факты

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Путин сообщил о начале поставок первой нефти с проекта «Восток Ойл»

Путин сообщил о начале поставок первой нефти с проекта «Восток Ойл»

Президент России Владимир Путин сообщил, что с проекта «Восток Ойл» пошла первая нефть.Глава государства отметил, что реализация проекта является частью масштабной работы по развитию Сибири и Дальнего Востока.

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