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Хроники загибающейся России

Фармакологи НИУ Белгородского государственного университета разработали средство для восстановления мозга после инсульта, после его применения выраженное клиническое улучшение у пациентов наступает в 2 раза быстрее, чем после современных аналогов.

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