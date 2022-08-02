Хроники загибающейся России

Фармакологи НИУ Белгородского государственного университета разработали средство для восстановления мозга после инсульта, после его применения выраженное клиническое улучшение у пациентов наступает в 2 раза быстрее, чем после современных аналогов.
Фармакологи НИУ Белгородского государственного университета разработали средство для восстановления мозга после инсульта, после его применения выраженное клиническое улучшение у пациентов наступает в 2 раза быстрее, чем после современных аналогов.
Свежие комментарии