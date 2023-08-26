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Джейлен Браун примет участие в Матче звезд лиги BIG3, который пройдет в Лондоне

Форвард «Бостона» Джейлен Браун примет участие в Матче звезд ветеранской лиги BIG3, который пройдет в Лондоне в субботу.

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