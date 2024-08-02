Аэро Л-29 «Дельфин» – наследие несуществующей страны

Aero L-29 Delfin – первый реактивный самолет из Чехословакии, выпущенный в серийное производство. Был задуман как учебное средство для пилотов, в дальнейшем стал использоваться не только для обучения: модель состояла на вооружении у многих социалистических стран.
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