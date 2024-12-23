На военной базе Кимхэ в Южной Корее прогремел взрыв во время посещения объекта инспекторами Поступает информация о взрыве на одном из военных объектов в Республике Корея.
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На военной базе Кимхэ в Южной Корее прогремел взрыв во время посещения объекта инспекторами Поступает информация о взрыве на одном из военных объектов в Республике Корея.
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