💮 В Крыму пройдёт благотворительный завтрак «Бизнес с большим сердцем» В этом году к привычной программе благотворительного завтрака «Бизнес с большим сердцем», который традиционно проходит в рамках мероприятия «Белый цветок», добавят получасовой блок с участием партнёров-спикеров, рассказала генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.