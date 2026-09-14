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test mazurok

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💮 В Крыму пройдёт благотворительный завтрак «Бизнес с большим сердцем» В этом году к привычной программе благотворительного завтрака «Бизнес с большим сердцем», который традиционно проходит в рамках мероприятия «Белый цветок», добавят получасовой блок с участием партнёров-спикеров, рассказала генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

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