В Казани премьер Малайзии Ибрагим прочел стихи поэта Тукая в оригинале

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" прочел стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая в оригинале.
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