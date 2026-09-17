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Пронедра

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Указан первый звоночек самого коварного рака, возникающий за 2 года до болезни

Указан первый звоночек самого коварного рака, возникающий за 2 года до болезни

Рак поджелудочной железы остается одним из наиболее коварных и трудно распознаваемых видов онкологии.

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