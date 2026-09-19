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Татар-информ

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В первый день выборов между УИКами Казани и ДНР состоялся телемост

В первый день выборов между УИКами Казани и ДНР состоялся телемост

В первый день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва между участковой избирательной комиссией №288 Казани и одним из УИКов Донецкой народной республики состоялся телемост.

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