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Бербок прокомментировала отказ сирийской администрации от рукопожатия с ней

Бербок прокомментировала отказ сирийской администрации от рукопожатия с ней

После инцидента с рукопожатием в Сирии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью изданию Bild, что не ожидала ничего хорошего от этой встречи.

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Комментарии
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Eduard
На нее уже все плюют!
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16 час.
Eduard
Опять про &quot;свободу&quot; говорит.Она мошейница и рбманщица,свобода тут не причем.Бто как взорваные&quot;Северные потоки&quot; с демократией увязывать!
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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43 мин.

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