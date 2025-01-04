После инцидента с рукопожатием в Сирии министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью изданию Bild, что не ожидала ничего хорошего от этой встречи.
Бербок прокомментировала отказ сирийской администрации от рукопожатия с ней
Комментарии
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Eduard
На нее уже все плюют!
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16 час.
Eduard
Опять про "свободу" говорит.Она мошейница и рбманщица,свобода тут не причем.Бто как взорваные"Северные потоки" с демократией увязывать!
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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43 мин.
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