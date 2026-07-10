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Вербик о работе с ограниченно свободными агентами: «Оффер-шит Карлссону повлияет на НХЛ. В будущем нам придется вести дела по-другому»

Генеральный менеджер « Анахайма » Пэт Вербик высказался о ситуации с оффер-шитом форварду Лео Карлссону от «Филадельфии».

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