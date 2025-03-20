Орбан: Венгрия на саммите Евросоюза выступит против ускоренного приема Украины

Венгрия на саммите Евросоюза 20-21 марта выступит против ускоренного приема Украины в содружество. Соответствующее заявление сделал в интервью агентству MTI руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.
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