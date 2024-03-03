Вот и допелась Лаймочка Вайкуле, вот и довыступалась. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж!» В последнее время «выступала» Лаймочка очень так себе.
Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле
Комментарии
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лл
лина любимцева
Что это вы ее тут так ласково называете: "Лаймочка"... ДА ГНУСАВАЯ ОНА - ВОТ КТО!! "Пела" отвратительно. Гнусавила со всех утюгов... ЭТО уже слышать было не возможно... ... А Пугачева хотела на ее фоне "лучше выглядеть", поэтому и тащила ее "на большую сцену".
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12 час.
picarev Писарев
Гоздуме пора впринять закон артистам петь только живым голосом. И все упорядовичто.
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11 час.
НК
Наталия Курицына
Вот и правильно. Пусть там и зарабатывает - а здесь забыть навсегда. Тварь неблагодарная.
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10 час.
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