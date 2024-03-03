Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле

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лина любимцева

Что это вы ее тут так ласково называете: "Лаймочка"... ДА ГНУСАВАЯ ОНА - ВОТ КТО!! "Пела" отвратительно. Гнусавила со всех утюгов... ЭТО уже слышать было не возможно... ... А Пугачева хотела на ее фоне "лучше выглядеть", поэтому и тащила ее "на большую сцену".