Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле

Довыступалась: уникальный союз Михалкова, Винокура и Антонова «отменил» в России Лайму Вайкуле

  Вот и допелась Лаймочка Вайкуле, вот и довыступалась. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж!» В последнее время «выступала» Лаймочка очень так себе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что это вы ее тут так ласково называете: &quot;Лаймочка&quot;... ДА ГНУСАВАЯ ОНА - ВОТ КТО!! &quot;Пела&quot; отвратительно. Гнусавила со всех утюгов... ЭТО уже слышать было не возможно... ... А Пугачева хотела на ее фоне &quot;лучше выглядеть&quot;, поэтому и тащила ее &quot;на большую сцену&quot;.
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12 час.
picarev Писарев
Гоздуме пора впринять закон артистам петь только живым голосом. И все упорядовичто.
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11 час.
НК
Наталия Курицына
Вот и правильно. Пусть там и зарабатывает - а здесь забыть навсегда. Тварь неблагодарная.
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10 час.

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