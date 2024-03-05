Телеведущий Лаврентьев: я очень возмущен, что у Валиевой отобрали первое место

Телеведущий и певец, бывший ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев в подкасте "Чемпионат.com" "Испытано на себе" заявил, что ему очень нравится фигурное катание, а также признался, что считает несправедливым тот факт, что у Камилы Валиевой отобрали золотую олимпийскую медаль.
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