Главу Гостомеля обвинили в краже стройматериалов, выделенных на ремонт повреждённых домов

100 повреждённых домов в Гостомеле Киевской области остаются невосстановленными. В аудиторской службе заявляют, что это из-за экс-начальника Гостомельской администрации Сергея Борисюка, который присвоил стройматериалов на 11 млн гривен.
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