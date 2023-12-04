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Мировое обозрение

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Главу Гостомеля обвинили в краже стройматериалов, выделенных на ремонт повреждённых домов

Главу Гостомеля обвинили в краже стройматериалов, выделенных на ремонт повреждённых домов

100 повреждённых домов в Гостомеле Киевской области остаются невосстановленными. В аудиторской службе заявляют, что это из-за экс-начальника Гостомельской администрации Сергея Борисюка, который присвоил стройматериалов на 11 млн гривен.

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