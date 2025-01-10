Евгения Добровольская после тяжелой болезни ушла из жизни

Советская и российская актриса театра и кино Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Шокирующая новость о ее смерти была объявлена 10 января руководством Московского художественного театра имени А.
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