Сначала США вводят санкции против Huawei и запрещают EUV-литографы, а сейчас Qualcomm лицензирует технологию Huawei LogicFolding, которая лежит в основе SoC Kirin 9050 Pro

За счет технологии LogicFolding новая SoC Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max вышла на уровень современных SoC Qualcomm — и без передовых литографов Qualcomm заключила с Huawei многолетнее соглашение о перекрестном лицензировании патентов.
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