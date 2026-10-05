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Сначала США вводят санкции против Huawei и запрещают EUV-литографы, а сейчас Qualcomm лицензирует технологию Huawei LogicFolding, которая лежит в основе SoC Kirin 9050 Pro

Сначала США вводят санкции против Huawei и запрещают EUV-литографы, а сейчас Qualcomm лицензирует технологию Huawei LogicFolding, которая лежит в основе SoC Kirin 9050 Pro

За счет технологии LogicFolding новая SoC Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max вышла на уровень современных SoC Qualcomm — и без передовых литографов Qualcomm заключила с Huawei многолетнее соглашение о перекрестном лицензировании патентов.

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