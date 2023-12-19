Поздравления в День работника органов безопасности 20 декабря 2023 года порадуют представителей этой профессии Константин СентябрьСегодня, 20 декабря 2023 года (среда), в Российской Федерации отмечают профессиональный праздник, когда поздравляют всех работников органов безопасности, которые обеспечивают безопасность государства и жителей страны.
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