Поздравления в День работника органов безопасности 20 декабря 2023 года порадуют представителей этой профессии Константин СентябрьСегодня, 20 декабря 2023 года (среда), в Российской Федерации отмечают профессиональный праздник, когда поздравляют всех работников органов безопасности, которые обеспечивают безопасность государства и жителей страны.