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«Не скажу, что доволен собой». Хэмилтон объяснил спад в третьем сегменте

FerrariПилот Ferrari Льюис Хэмилтон занял третье место в квалификации Гран При Сингапура. Британец признал, что вновь не смог провести идеальный третий сегмент, хотя после изменений в настройках машина стала вести себя заметно лучше.

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