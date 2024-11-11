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Восточная Германия двигает промышленность вперед, но процветает запад страны

Восточная Германия двигает промышленность вперед, но процветает запад страны

Восточная Германия стала пионером производства чипов, водородной инфраструктуры, электромобилей. Об этом депутат от СДПГ Фабиан Функе заявил в Бундестаге на заседании, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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