В Карачаево-Черкесии на видео попали последние секунды жизни людей из Lada

В Карачаево-Черкесии произошло столкновение легковых машин. Об этом сообщает Telegram-канал 112. «ДТП произошло на 32-м км автодороги «Подъезд МЦО Архыз».
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