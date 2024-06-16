Вокруг света: Почему отец 13 лет продержал в клетке свою родную дочь: Как сложилась жизнь «одичавшей девочки» Джинни Уайли

Истории насилия над детьми всегда повергают в шок. Ведь как можно издеваться над тем, кто не может за себя постоять? Зачем тогда приводить в жизнь нового человека, если он не получит не то что любви, но даже простого человеческого отношения.
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