Политик Филиппо: торговые соглашения Евросоюза против Трампа навредят Франции

Инициатива председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, призванная противодействовать протекционистской политике администрации президента США Дональда Трампа, представляет угрозу для французских фермеров.
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