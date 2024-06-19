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Везде обман: 10 знаменитостей, чей натуральный цвет волос вас точно удивит

Везде обман: 10 знаменитостей, чей натуральный цвет волос вас точно удивит

10 знаменитостей, радикально поменявших цвет волос ради славы  Эх, хорошо быть знаменитостью. По большому счёту, твоя главная задача (помимо съёмок в блокбастерах и концертах на стадионах) – просто хорошо выглядеть под прицелом камер.

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