Везде обман: 10 знаменитостей, чей натуральный цвет волос вас точно удивит

10 знаменитостей, радикально поменявших цвет волос ради славы Эх, хорошо быть знаменитостью. По большому счёту, твоя главная задача (помимо съёмок в блокбастерах и концертах на стадионах) – просто хорошо выглядеть под прицелом камер.
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