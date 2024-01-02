В Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова

Замглавы комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом заявления Владимира Зеленского о планируемой военной операции ВСУ по захвату полуострова.
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