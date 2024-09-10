СК проверит инцидент с отказом пустить "скорую" на парковку ТЦ во Владивостоке

Следователи в Приморском крае начали проверку после появившегося в соцсетях поста о том, что прибывшему по вызову автомобилю скорой помощи не дали проехать на платную парковку торгового центра во Владивостоке.
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