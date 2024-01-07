Воробьев: тепло в остающиеся без отопления дома в Подольске планируют дать днем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем официальном Telegram-канале, что в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать тепло в середине дня в воскресенье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии