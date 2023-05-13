Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства.
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