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Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства.

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