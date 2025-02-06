Маск пытается отклонить иск по поводу предполагаемого использования Tesla изображений «Бегущего по лезвию», созданных с помощью искусственного интелле

Адвокаты Илона Маска намерены ходатайствовать о прекращении дела, обвиняющего генерального директора Tesla, который также является главой организации DOGE президента Дональда Трампа, в использовании сгенерированных искусственным интеллектом и нарушающих авторские права изображений в духе «Бегущего по лезвию» на пресс-мероприятии Tesla.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии