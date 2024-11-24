Экономия на самозанятых дорого обойдется работодателю

Когда в России ввели специальный налоговый режим для самозанятых, позволяющий им не платить страховые взносы, не подавать декларации и отчислять НДФЛ в размере четырех или шести процентов, предполагалось, что это позволит развивать малое предпринимательство, основу любой экономики.
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