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Парламентская газета

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Экономия на самозанятых дорого обойдется работодателю

Экономия на самозанятых дорого обойдется работодателю

Когда в России ввели специальный налоговый режим для самозанятых, позволяющий им не платить страховые взносы, не подавать декларации и отчислять НДФЛ в размере четырех или шести процентов, предполагалось, что это позволит развивать малое предпринимательство, основу любой экономики.

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