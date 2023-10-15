Блинкен заявил о попытке США пресечь разрастание палестино-израильского конфликта

Вашингтон пытается не допустить разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
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