Блинкен заявил о попытке США пресечь разрастание палестино-израильского конфликта

Вашингтон пытается не допустить разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, говорится в сообщении на сайте Госдепа.