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Воронежские новости

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МЧС срочно просит воронежских дачников скосить траву с участков

МЧС срочно просит воронежских дачников скосить траву с участков

По данным МЧС, ситуация с пожароопасностью в регионе остается критической. Из-за того, что буквально ко всем строениям на сельской местности огонь подбирался через некошеную траву, владельцев подобных участков просят срочно окосить территории.

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