Воронежцы, чьи дома пострадали при атаке БПЛА, разместились у родственников

В Воронеже никто из жителей домов, получивших повреждения при атаке украинских БПЛА, не воспользовался пунктом временного размещения, развернутым на базе школы №84, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора этого учебного заведения Сергея Горлова.
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