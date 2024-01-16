Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Является ли теперь Арестович террористом и экстремистом? Вопрос. Когда-то он был таковым, но теперь сменил пластинку,...Арестович сравнил...
  • Вовладар Даров
    Это было сказано ещё ЗадорновымТрамп: Соединенны...
  • Ира
    Вот это настоящие сыны России, слава ее, сила, гордость и достояние! Безмерное уважение и благодарность вам, Мужчины-...Тяжелораненый рос...

Воронежцы, чьи дома пострадали при атаке БПЛА, разместились у родственников

Воронежцы, чьи дома пострадали при атаке БПЛА, разместились у родственников

В Воронеже никто из жителей домов, получивших повреждения при атаке украинских БПЛА, не воспользовался пунктом временного размещения, развернутым на базе школы №84, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора этого учебного заведения Сергея Горлова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх