БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Семнадцать мгновений весны" стали пророчеством: Игра Запада вскрылась. 9 Мая выводит на чистую воду

"Семнадцать мгновений весны" стали пророчеством: Игра Запада вскрылась. 9 Мая выводит на чистую воду

На наших глазах начинает сбываться пусть и художественное, но актуальное пророчество шефа гестапо Генриха Мюллера из "Семнадцати мгновений весны" Юлиана Семёнова — о том, как будет возрождаться фашизм.

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