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Йенс Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

Йенс Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю.

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