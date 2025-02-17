Бужанский: Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение по месторождениям

Народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил в своем Telegram-канале, что Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение по месторождениям с гарантиями безопасности и затем сравнить китайские условия с теми, что предлагают США.
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