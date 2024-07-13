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В Ивановской области охотникам разрешили добыть 29 медведей и одну выдру

В Ивановской области охотникам разрешили добыть 29 медведей и одну выдру

Опубликован Указ губернатора региона об утверждении лимита квот для охоты.Указом губернатора Ивановской области утвержден лимит квот на добычу охотниками диких животных, в течение года им разрешено добыть  29 медведей и одну выдру.

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