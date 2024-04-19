FT: ЕС по-прежнему нужен сжиженный газ РФ, чтобы избежать энергетического шока

Европейский регулятор в области энергетики (Acer) предупредил власти Евросоюза о том, что странам ЕС необходимо импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) в целях "избежать энергетического шока".
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