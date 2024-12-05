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Депутат Шеремет назвал изуверством химическую атаку ВСУ на Курскую область

Депутат Шеремет назвал изуверством химическую атаку ВСУ на Курскую область

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости осудил химическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, которая произошла в августе текущего года.

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