Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости осудил химическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, которая произошла в августе текущего года.
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