RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Пропусти америкосов в Черное море, они и Турецкий поток взорвут непременно.В Анкаре заявили ...
  • олег олейник
    Партия Вагенкнехт является первым лучиком партийного движения цивилизационной Европы в прогрессивном направлении к ми...Партия депутата б...
  • Светлейший
    Дай-то Бог! А то что-то начали проскакивать темы за "переговоры"...Нарышкин: Россия ...

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Не крушения ,а преднамеренного сбития.Должны жители Украины знать своих &quot;ХЕРОЕВ&quot; в лицо,чтобы перегрызть им глотки!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх