ГИБДД: иномарка насмерть сбила двух подростков в селе Обильном в Ставрополье

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло в селе Обильном Ставропольского края, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
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