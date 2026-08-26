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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер: «Трудно полностью списать Норриса из борьбы за титул»

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер высказался о борьбе Ландо Норриса из « Макларена » за второе чемпионство после двух побед подряд в Венгрии и Нидерландах.

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