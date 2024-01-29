Пакс Американа получил очередную пробоину — на этот раз в Иордании, где в результате удара по их базе убиты и ранены солдаты США.
США надо бить по всему миру. Англосаксы отвыкли умирать в войнах
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ага...Фантиков напечатают...И дуракам как деньги их вручат...А те уж за фантики пустые ...аж жопу свою порвут.
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18 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну пролив строить не обязательно! Пусть живут на свои ресурсы и работают и работают на своей земле.Обрубить им их хотелки и закинуть назад, чтобы сидели тихо, очень тихо.
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17 час.
Б
Боцман
А, где лига арабских государств, одни сидят на долларах и боятся , что отнимут за участие в защите своих соплеменников.
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13 час.
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