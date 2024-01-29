США надо бить по всему миру. Англосаксы отвыкли умирать в войнах

ВС Вадим Скоробогатов Ага...Фантиков напечатают...И дуракам как деньги их вручат...А те уж за фантики пустые ...аж жопу свою порвут.

ЛК Любовь Кузьмина Ну пролив строить не обязательно! Пусть живут на свои ресурсы и работают и работают на своей земле.Обрубить им их хотелки и закинуть назад, чтобы сидели тихо, очень тихо.