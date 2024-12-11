Глава Минфина Украины Марченко заявил, что Киеву хватит оружия на полгода

Глава Минфина Украины Сергей Марченко в беседе с испанской газетой Pais заявил, что у Киева есть достаточно средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года в случае прекращения помощи со стороны США.
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