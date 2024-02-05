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Закон, порядок, государство

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Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили замаскированные укрепленные позиции, и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили замаскированные укрепленные позиции, и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области

После наступления темного времени суток в сторону ВСУ отправляется «море огня», выжигая термобарическими зарядами живую силу противника на украинских позициях.

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